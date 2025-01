24h Daytona: Dries Vanthoor faz a pole pela BMW, Albuquerque em 7º

A BMW destacou-se na qualificação para as 24h de Daytona. Dries Vanthoor fez a pole no BMW #24 ( R. Marciello / K. MagnussenD. Vanthoor / P. Eng) numa sessão afetada por uma bandeira vermelha provocada pelo BMW #25 (R. Rast / R. Frijns / S. van der Linde/M. Wittmann) que ficou parado logo nas primeiras voltas.

Vanthoor garantiu a pole position no BMW M Hybrid V8 nº 24 com uma volta em 1:33.895 durante uma sessão de qualificação encurtada, colocando a BMW M Team RLL no primeiro lugar da grelha. Vanthoor superou Nick Yelloly, no Acura #93 (K. Ohta / A. Palou / N. Yelloly/R. van der Zande), por 0,291 segundos, com o Penske Porsche 963 de Felipe Nasr em terceiro no Porsche #7 (L. Vanthoor / N. Tandy / F. Nasr).

Tom Blomqvist no Acura #60, que estava numa potencial volta de pole, foi prejudicado por um quase contacto com o Lamborghini #63 de Mirko Bortolotti, terminando em sexto. Outras classificações de topo incluíram Jack Aitken da Cadillac (4º), Gianmaria Bruni da Porsche (5º), e Filipe Albuquerque e Louis Deletraz da Wayne Taylor Racing em 7º e 8º.

Em LMP2, Daniel Goldburg fez a pole para a United Autosports #22 com uma volta em 1:38.676, batendo Ben Keating da PR1/Mathiasen Motorsports no #52. A saída de pista de PJ Hyett provocou uma bandeira vermelha, fazendo-o cair para sexto na classe. O colega de equipa de António Félix da Costa, no #43 da Inter Europol, quedou-se pela 10ª posição, um lugar atrás do Crowdstrike Racing by APR, que ficou em 9º.

GTD Pro e GTD

Mike Rockenfeller garantiu a pole na GTD Pro, liderando uma dobradinha da Ford Multimatic Motorsports, com o Ford Mustang GT3 a conseguir a sua primeira pole na classe. A volta de 1:45.523 de Rockenfeller no Mustang #64 foi três décimos mais rápida do que a do seu colega de equipa Frederic Vervisch no #65. Os Mustangs dominaram, ultrapassando o concorrente mais próximo em quase meio segundo. Dan Harper qualificou-se em terceiro no BMW M4 GT3 #48 da Paul Miller Racing, com Alexander Sims (Corvette #3) e Andrea Caldarelli (Lamborghini #9) a completarem os cinco primeiros.

Nos GTD, Elliott Skeer conquistou a pole com o Porsche 911 GT3 R #120 da Wright Motorsports com uma volta em 1:46.634, superando Trent Hindman (Lamborghini #45) por 0,024 segundos. Maxi Goetz (Mercedes #32) e Parker Thompson (Lexus #12) terminaram em terceiro e quinto, respetivamente.

De acordo com uma nova regra de 2025, os carros GTD alinharão atrás dos GTD Pro na grelha.

Foto: Jake Galstad