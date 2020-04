F1, Stefano Domenicali: “Isto é uma oportunidade de pegar ou largar…”

Stefano Domenicali, antigo líder da Ferrari é de opinião que a FIA deve aproveitar esta oportunidade para reformular o desporto automóvel de fio a pavio, Fórmula 1 em particular, já que o que se preconiza, caso se tente manter tudo mais ou menos na mesma pode arrasar o mundo motorizado.

Domenicali, que é agora o CEO da Lamborghini, sugere que esta incerteza financeira provocada pelo coronavírus deve ser o impulso para avançar com uma reforma significativa de que o desporto tanto necessita: “Isto é uma oportunidade de pegar ou largar e não se pode largar, é preciso aproveitá-la. Caso contrário, o risco da F1 não voltar a ser a plataforma que é. É dever de todas as partes interessadas garantir que este tipo de atenção estará presente após a crise. Penso que seria ‘criminoso’ não aproveitar esta oportunidade para rever os pontos que sabemos que precisamos de melhorar. Temos que trabalhar nestas semanas para garantir que é possível apresentar ao Conselho Mundial do Desporto Automóvel da FIA, em junho, ideias que estávamos a discutir mas sempre a adiar, porque a situação económica era boa. Agora temos de o aceitar, sabendo que se falharmos esta vaga será criminoso”, disse Domenicali, que exorta a FIA a utilizar a sua nova cláusula de ‘salvaguarda’ na sua primeira oportunidade, que será a reunião do Conselho Mundial do Desporto Automóvel em junho.

Domenicali é de opinião que toda a indústria do desporto automóvel deve aproveitar a oportunidade “para se remodelar rumo ao futuro. Não há dúvida de que o desporto automóvel será uma parte essencial, mas a curto prazo precisamos de rever o nível de investimento e talvez o nível de tecnologia e o número de campeonatos. Precisamos de uma linha de base para considerarmos a forma como vamos voltar a construir, considerando que nos próximos anos a situação vai melhorar e o desporto automóvel continuará a ser uma plataforma muito importante para a indústria automóvel”.