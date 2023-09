XXV Além Mar Rali/44.º Ilha Lilás: prossegue a luta pelo título açoriano de ralis | AutoSport

Rúben Rodrigues lidera a classificação do Campeonato dos Açores de Ralis com 9.5 pontos de avanço para Luís Rego, com Bruno Amaral e Pedro Câmara bem longe em 3º e 4º. Este fim de semana realiza-se a sexta de sete provas, prova importante para a decisão do título.

O Terceira Automóvel Clube publicou a lista de inscritos ao XXV Além Mar Rali/44.º Ilha Lilás, contando com a inscrição de 42 formações. Separados por escassos 9,5 pontos, Rúben Rodrigues e Luís Miguel Rego, primeiro e segundo classificados da tabela de primeiros condutores-absolutos no Campeonato dos Açores de Ralis, partem para a penúltima prova desta competição apenas com uma certeza: irão ser eles, acompanhados pelos seus segundos condutores, Estevão Rodrigues e Jorge Henriques, respetivamente, os protagonistas de uma fortíssima disputa pelo primeiro lugar da classificação geral no final do dia de sábado, que lhes conferirá, a par com uma eventual vitória na power stage a disputar na derradeira passagem por Terauto Serra do Cume, a melhor pontuação deste rali, para levaram a discussão do título à ilha do Pico, lá para finais do mês de outubro.

Se olharmos ao que foi até agora a época de ambos, o campeão em título, Luís Miguel Rego, soma duas melhores pontuações que o seu mais direto adversário, enquanto Rúben Rodrigues soma três melhores pontuações, querendo por isso dizer que tudo está em aberto a ambos os concorrentes, que terão ainda a possibilidade de “deitar fora” a pior pontuação da época.

Atento à luta pelos lugares cimeiros da classificação geral, estará Bruno Amaral, que neste rali faz-se acompanhar de novo navegador. Paulo Silva assume o lugar que havia sido confiado a Cristiano Queiroga que acompanhou o piloto da Vila das Capelas no Além Mar Rali, no Além Mar Rali TAC e no Rallye Além Mar Santa Maria. Bruno Amaral ocupa o atual terceiro posto da classificação absoluta de primeiros condutores no campeonato.

À parte destes três concorrentes equipados com viaturas Rally2 ou R5, como anteriormente eram denominados, as maiores atenções estão postas nos concorrentes com viaturas de tração integral donde se destaca o regresso aos ralis, ainda que apenas para comemorar o 30.º aniversário da sua carreira como piloto, de Gustavo Louro, por seis vezes campeão absoluto de ralis dos Açores, que irá tripular um Mitsubishi Lancer Evo IX, tendo a seu lado Jorge Diniz. A este e em viatura similar, embora de grupo diferente juntam-se os madeirenses Filipe Pires e Vasco Mendonça, que mantêm a missão de revalidar o título da RC2N ao passo que competem igualmente no Troféu de Ralis de Asfalto dos Açores, assim como Fábio Silva e Duarte Martins, em Subaru Impreza WRX STI que animará também a contenda por uma boa posição.

Mas o XXV Além Mar Rali/44.º Ilha Lilás tem nos concorrentes em viaturas de duas rodas motrizes, o seu maior número de inscritos, pelo que vamos também analisar como estão as contas do campeonato e o que pode advir desta prova. Acompanhe as incidências do Campeonato dos Açores de Ralis nos seus canais oficiais ou em fpak.pt.