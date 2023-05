Zonas Espetáculo do Rali de Portugal – 5ª Feira (shakedown), 11/05/2023 | AutoSport

Como sempre no Vodafone Rally de Portugal, a organização preparou várias Zonas Espetáculo para que possa ver e sentir as emoções dos ralis em áreas amplas, devidamente preparadas para o efeito e sempre em segurança.

A par de sinalética adequada e facilmente compreensível, a cor VERDE continuará a assinalar os limites das áreas destinadas ao público nas várias Zonas Espetáculo. É exclusivamente nestas áreas que poderá ver as estrelas do Mundial de Ralis em ação no Vodafone Rally de Portugal. Todas as restantes áreas são interditas ao público – NO GO AREA.

Na generalidade, o acesso às ZE do Rally de Portugal só será possível a partir de uma hora definida em cada caso, normalmente cerca de 5 horas antes da passagem do 1º concorrente, o que permitirá uma deslocação tranquila do público para o local do espetáculo. Colabore com a Organização: respeite as indicações dos Militares da GNR e dos Marshals.

Mapa interativo das Zonas de Espetáculo e indicações Waze

Em parceria com a Vost Portugal, pode consultar os mapas interativos com todas as indicações úteis do Waze para aceder às várias zonas de espetáculo, assim como a informação útil sobre cada ZE (só durante a semana da prova, link só a partir de 2ª Feira, 8 de maio).

ONDE VER 2023 – 11 DE MAIO

Shakedown Paredes-Baltar

Horário — Das 9:01 às 13h30

No coração do Concelho de Paredes, Baltar e o seu circuito recebem uma vez mais de braços abertos a caravana do Vodafone Rally de Portugal naquela que é conhecida como a derradeira prova teste.

Com os quatro quilómetros e quinhentos e cinquenta metros, o Shakedown assume-se como o palco ideal dos últimos acertos e afinações dos carros dos concorrentes, para os exigentes quilómetros e dias que se seguirão nesta competição. No interior do circuito de Baltar, os espectadores conseguirão acompanhar a espetacular progressão dos concorrentes nos últimos 800 metros. Compre aqui o seu bilhete.SHAKEDOWN

Zona Espetáculo 1

Zona de transição entre os caminhos de asfalto e de terra. Há aqui uma longa e rápida reta que culmina numa forte travagem para uma curva à esquerda bastante fechada — um momento que não vai querer perder. Conheça os acessos a esta ZE AQUI





Zona Espetáculo 2

Bastante técnica, esta zona é na verdade a pista do circuito de Baltar. Ao longo de 800 metros os concorrentes irão progredir num misto de terra e asfalto até à tomada de tempos sempre à vista dos espectadores.

Conheça os acessos a esta ZE aqui.