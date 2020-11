Yves Matton: Provas de prevenção no WRC em 2021

Yves Matton, diretor de Ralis e TT da FIA está presente em Portalegre, onde falou um pouco sobre o futuro do WRC, explicando que as provas do calendário de 2021 estão agendadas, mas há alternativas em ‘lista de espera’, dependendo da evolução da pandemia e dos efeitos que esta pode ter em 2021: “No WRC temos um calendário de 12 provas previsto para 2021, e temos também algumas provas de ‘prevenção’, que possam substituir eventos que possam não ter lugar. O que sabemos, e aprendemos muito este ano, é que em primeiro lugar precisamos do empenho dos organizadores, que têm de acreditar e lutar para a realização dos seus eventos, é também muito importante ter o suporte das Câmaras Municipais onde passam as provas, e também dos governos. Se tivermos esse suporte, como por exemplo aconteceu na Estónia, será possível fazer alguma coisa, mesmo que nunca se tenham feito esses eventos antes. E Portugal é um excelente evento que tem o apoio das Câmaras e o evento vai realizar-se”.