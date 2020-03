Yves Matton explica condicionantes

A FIA, os organizadores e o promotor do WRC tiveram dificuldades em cancelar o Rali do México, quando tudo à volta foi ‘caindo’, mas a prova acabou por ser encurtada. Yves Matton, diretor de Ralis da FIA explicou que essa decisão teve muito mais a ver com a possibilidade dos EUA impedirem voos, o que poderia condicionar as viagens de grande parte da caravana do WRC no regresso a casa, do que o próprio vírus: “Continuo a achar que termos vindo ao México foi uma boa ideia, pudemos correr as três primeiras provas do campeonato, mas agora não sabemos para onde vamos. O Rali da Argentina foi adiado, e depois veremos. Relembro que quando partimos, não tínhamos a informação que temos hoje”.