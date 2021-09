Yohan Rossel, vencedor do WRC 3, foi desclassificado | AutoSport

Yohan Rossel foi desclassificado do Rali da Grécia, depois de se ter verificado que o sub-frame frontal do seu Citroën C3 Rally2 estava com excesso de peso. O francês ganhou o WRC 3 e teria alargado a sua liderança no campeonato, mas foi desclassificado após as verificações finais. A peça pesava 12,950g quando só poderia ter, com tolerância, 12.857,25g.

Já tinha sucedido no Rali da Sardenha, pelo que foi aplicada uma multa de 30.000€ à Citroën Racing, dos quais 15.000 euros foram suspensos, se não cometer outra infração de natureza semelhante, até ao final da época.

No rali, o francês começou com o pé atrás, terminando a sexta-feira a quase meio minuto da liderança, em quarto. Mas rapidamente recuperou no sábado, subindo ao primeiro lugar.

Kajto Kajetanowicz foi segundo no seu Skoda Fabia Rally2, depois de ‘roubar’ a posição ao primeiro líder, Chris Ingram, que terminou a 14.5s do polaco. Emil Lindholm ficou colocado a seguir.