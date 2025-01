Yohan Rossel vence facilmente WRC2 no Rali de Monte Carlo

Yohan Rossel venceu facilmente o WRC2 no Rallye Monte-Carlo, mas no final não conseguiu conter a emoção de ter o seu irmão Leo Rossel a fazer-lhe companhia no pódio naquela que foi a sua primeira prova no Mundial de Ralis.

Sem adversários – Nikolay Gryazin (Skoda) Oliver Solberg (Toyota) e Gus Greensmith (Skoda) marcaram presença mas sem pontuar, só iniciam as suas campanhas do WRC2 mais tarde – o francês dominou de fio a pavio, mostrando claramente que quer voltar a lutar pelo título do WRC2 em 2025.

Há um ano, o piloto do Citroën C3 Rally2 superou Pepe López por apenas 4,0 segundos num final dramático, mas desta vez, esteve numa classe à parte, conquistando a vitória com uma impressionante margem de dois minutos sobre o seu rival mais próximo.

Em parceria com o copiloto Arnaud Dunand, Rossel venceu umas impressionantes 15 das 17 especiais do evento, liderando o pelotão do início ao fim. A sua condução irrepreensível garantiu à PH Sport um lugar entre os três primeiros, com o irmão mais novo, Léo Rossel, a liderar a categoria Challenger WRC2 e Eric Camilli a ficar entre eles em segundo: “Obrigado a toda a minha equipa”, disse Yohan. “Não foi o piloto que ganhou este fim de semana, mas sim o copiloto, a equipa, a estratégia e a escolha de pneus.”

Atrás dos candidatos ao pódio, Jan Černy e Roberto Daprà entusiasmaram os fãs com um duelo feroz pelo quarto lugar. Černy, ao volante de um Citroën, levou uma pequena vantagem de 7,3 segundos para o último dia e aumentou-a para 26,9 segundos sobre o piloto do Škoda Fabia RS, Daprà, no final.

Com uma estreia impressionante no WRC2, Pablo Sarrazin, filho do ex-piloto de ralis, Stéphane Sarrazin, foi sexto, com Charles Munster, Maxime Potty, Sarah Rumeau e Filip Kohn a completarem os dez primeiros. Entretanto, na WRC Masters Cup, Maurizio Chiarini saiu vitorioso.