Yohan Rossel pode dar à Lancia primeira vitória em especial no regresso ao WRC
Francês do WRC2 é 9,2s mais rápido que Elfyn Evans, e deve ganhar troço, fazendo história para a Lancia.
A equipa oficial da marca italiana não ganhava uma troço do WRC à geral desde o RAC de 1992 quando Juha Kankkunen venceu a 27ª especial do Rali da Grã-Bretanha no seu Lancia Delta HF Integrale. Em 1993, passou a ser Jolly Club com Carlos Sainz e andrea Aghini.
Yohan Rossel poderá ter conquistado a primeira vitória numa classificativa para a Lancia no seu regresso oficial ao Mundial de Ralis (WRC), no Rali de Monte Carlo. O piloto do WRC2 assinou o melhor tempo, 9,2 segundos mais rápido que Elfyn Evans, entre os melhores Rally1 e Rally2, embora o troço em melhoria sugira que o resultado final possa ainda não estar definido neste preciso momento.
Ainda temos que esperar algum tempo porque, com o troço a melhorar este pode não ser o resultado final, mas depois de todos os Rally1 e dos mais bem classificados Rally2, Yohan Rossell pode ter dado à Lancia o seu primeiro triunfo num troço na prova do seu regresso ao Mundial de Ralis como equipa oficial, o Rali de Monte Carlo
FOTO @World
O Autosport já não existe em versão papel, apenas na versão online.
E por essa razão, não é mais possível o Autosport continuar a disponibilizar todos os seus artigos gratuitamente.
Para que os leitores possam contribuir para a existência e evolução da qualidade do seu site preferido, criámos o Clube Autosport com inúmeras vantagens e descontos que permitirá a cada membro aceder a todos os artigos do site Autosport e ainda recuperar (varias vezes) o custo de ser membro.
Os membros do Clube Autosport receberão um cartão de membro com validade de 1 ano, que apresentarão junto das empresas parceiras como identificação.
Lista de Vantagens:
-Acesso a todos os conteúdos no site Autosport sem ter que ver a publicidade
-Desconto nos combustíveis Repsol
-Acesso a seguros especialmente desenvolvidos pela Vitorinos seguros a preços imbatíveis
-Descontos em oficinas, lojas e serviços auto
-Acesso exclusivo a eventos especialmente organizados para membros
Saiba mais AQUI