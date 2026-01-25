Yohan Rossel pode dar à Lancia primeira vitória em especial no regresso ao WRC

Francês do WRC2 é 9,2s mais rápido que Elfyn Evans, e deve ganhar troço, fazendo história para a Lancia.

A equipa oficial da marca italiana não ganhava uma troço do WRC à geral desde o RAC de 1992 quando Juha Kankkunen venceu a 27ª especial do Rali da Grã-Bretanha no seu Lancia Delta HF Integrale. Em 1993, passou a ser Jolly Club com Carlos Sainz e andrea Aghini.

Yohan Rossel poderá ter conquistado a primeira vitória numa classificativa para a Lancia no seu regresso oficial ao Mundial de Ralis (WRC), no Rali de Monte Carlo. O piloto do WRC2 assinou o melhor tempo, 9,2 segundos mais rápido que Elfyn Evans, entre os melhores Rally1 e Rally2, embora o troço em melhoria sugira que o resultado final possa ainda não estar definido neste preciso momento.

Ainda temos que esperar algum tempo porque, com o troço a melhorar este pode não ser o resultado final, mas depois de todos os Rally1 e dos mais bem classificados Rally2, Yohan Rossell pode ter dado à Lancia o seu primeiro triunfo num troço na prova do seu regresso ao Mundial de Ralis como equipa oficial, o Rali de Monte Carlo

