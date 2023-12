Yohan Rossel e Nikolay Gryazin no WRC2 com a Citroën | AutoSport

A Citroën Racing anunciou Yohan Rossel e Nikolay Gryazin para o programa oficial da Citroën Racing em 2024, juntamente com a equipa DG Sport. Criado através dos programas de Customer Racing da Stellantis Motorsport, Yohan Rossel continuará com a bandeira da Citroën Racing ao mais alto nível. O Campeão do WRC3 em 2021 com o C3Rally2, terminou em terceiro lugar na classificação do WRC2 este ano, conquistando vitórias no Rali de Monte-Carlo e na Croácia.

Nikolay Gryazin vai juntar-se à família #C3Rally2Family pela primeira vez na época de 2024. Apesar da sua tenra idade, trará uma experiência considerável e variada, tendo competido no WRC2 desde 2019, ele tem demonstrado um bom desempenho em todas as superfícies. Quarto na classificação de 2023, depositou a sua confiança no C3 Rally2 para voltar a competir na frente na próxima época.

Para Nikolay Gryazin: “Juntar-me à #C3Rally2Family é realmente um novo capítulo na minha carreira. Estar num ambiente fantástico à minha volta, com uma equipa, é muito importante. Estou muito curioso para ver como vai ser a época. Já testei o carro e, no asfalto, senti-me muito bem.

O carro é fácil de conduzir para mim, para o meu estilo de condução, não tenho dúvidas. Para a terra também é bom, só preciso de fazer alguns testes para encontrar a melhor configuração para o meu estilo de condução.

No geral, a sensação também é muito boa. Gostei imenso de fazer os testes com este carro, por isso estou entusiasmado com a época que aí vem. O meu objetivo será, claro, tentar ganhar todas as corridas e, com certeza, é bom ter toda a equipa da Citroën Racing, toda a sua experiência. Em 2024, penso que teremos de ser inteligentes, estratégicos e fazermos o nosso trabalho como habitualmente fazemos e, com certeza, desfrutar da condução, isso é o mais importante!”

Já Yohan Rossel, piloto oficial do WRC2 da Citroën Racing: “Mais uma vez, sinto-me muito orgulhoso da confiança que o Stellantis Group demonstrou em mim: na próxima época, serão 10 anos

que estou a conduzir os seus carros! Este respeito é recíproco: a lealdade e a consistência são extremamente importantes para mim, por isso, continuar com a Citroën – a marca que conduzo desde 2019 – é inteiramente lógico. A época de 2024 será outra muito intensa, mas teremos a vantagem de ter o Nikolay na nossa equipa. Ele está a conduzir em muitos eventos e poderá e poderá ajudar a desenvolver o carro em todas as superfícies, o que era um dos meus desejos: precisamos de alguém como ele, que faça os quilómetros. O objetivo será trabalharmos juntos e ganhar. Sei que a

A Citroën Racing está a trabalhar muito: conhecemos os nossos pontos fortes e as áreas que temos de melhorar. Estamos sempre perto, mas o campeonato é tão competitivo que terminar entre os três primeiros é um grande feito. Vamos fazer tudo o que pudermos para tentarmos ser campeões em 2024 e o objetivo é claro: lutar pela vitória em todos os ralis!”