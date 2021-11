Yohan Rossel Campeão no WRC3 | AutoSport

Yohan Rossel/Benoit Fulcrand (Citroen C3 Rally2) terminaram o Rali de Monza na frente de Kajetan Kajetanowicz/Maciej Szczepaniak (Škoda Fabia Rally2 evo), o que significa que o francês é o novo campeão do WRC3. O piloto, mas não o navegador, já que com todas as trocas que existiram este ano de navegadores no WRC, Benoit Fulcrand faltou a uma prova e por isso o campeão de navegadores é Maciej Szczepaniak.

O suspense do título no WRC3 prolongou-se até ao derradeiro metro de prova, já que depois de Yohan Rossel e Kajetan Kajetanowicz terem partido para o derradeiro troço separados por 1.6s a favor do polaco, o francês deu a volta ao texto na derradeira especial do rali, recuperou o segundo lugar, e com isso o título.

O triunfo na prova foi para Andrea Crugnola (Hyundai i20 N Rally2), que terminou com 4.0s de avanço para Rossel.

No final, o antigo campeão francês de ralis de asfalto não conteve as lágrimas: “Não foi fácil, tive muitos problemas técnicos com o carro esta manhã. Ganhar desta forma é incrível. Só quero agradecer à minha equipa e aos meus parceiros”. Durante a época 2021, o piloto Citroën da equipa Saintéloc Racing venceu três ralis (Monte-Carlo, Sardenha e Bélgica), tendo-lhe sido retirada a vitória no Rali da Acrópole, devido a um ‘sub-frame’ abaixo do peso mínimo.