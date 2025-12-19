Yohan Rossel ‘alerta’ Lancia para foco no WRC 2027

O piloto francês Yohan Rossel será o homem forte da Lancia no Mundial de Ralis a partir de 2026, ao volante do Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale na categoria WRC2. A marca italiana confirmou há algum tempo a contratação, naquele que será o seu regresso aos ralis

Rossel deixa a Citroën após uma temporada em que lutou pelo título WRC2, mas acabou superado por Oliver Solberg, da Toyota. Agora, com a Lancia a substituir a nível oficial a Citroen, sendo ambas as marcas, como se sabe, do grupo Stellantis, o francês está bem consciente do peso histórico da Lancia, tendo em conta o que tem ouvido e lido um pouco por todo o lado e alerta também para a forte possibilidade de 2027 o cenário do WRC mudar muito e exorta a Lancia a preparar-se para isso. Em declarações à Autohebdo: “Sei bem a lenda que é a Lancia. Basta ouvir o meu pai ou a geração dele para perceber tudo. Sinto o entusiasmo desde as primeiras curvas e vejo o interesse no projeto. Devemos manter o foco nos objetivos, a marca tem uma história a preservar, e queremos ainda estar prontos para que os atuais Rally2 possam lutar pela vitória com os novos WRC27/Rally1. Vou afinar todos os detalhes da preparação, mais do que o habitual, para que a Lancia possa estar o mais bem preparada possível”.

Entretanto, a época arranca com o Rali de Monte Carlo, de 22 a 25 de janeiro, prova em que Rossel venceu as últimas três edições no WRC2, mas este ano com um carro que se estreia, talvez seja mais difícil.