WRC:Rali da Estónia surge como possibilidade

A FIA está extremamente empenhada em colocar de pé um calendário interessante para o WRC 2020 e depois de se ter ficado a saber que os ralis de Ypres, na Bélgica, Liepaja (Letónia) e também Chipre, eram hipótese para compor o calendário, surgiu novamente a Estónia.

Aqui, interessa fazer um parêntesis porque o primeiro rali na Estónia que se falava era o Rally DirtFish Estonia, que pretendia aproveitar o espaço deixado pelo cancelamento do ‘verdadeiro’ Rali da Estónia. Contudo, os seus organizadores confirmaram que não estavam à procura de um lugar no WRC. Hoje, surge a informação que o Rali da Estónia (não o do Dirtfish) pode ainda também organizar uma prova, tal como a Letónia e Ypres.

Há três anos no Europeu de Ralis da FIA, é intenção dos homens comandados pelo antigo pilotos de ralis, Urmo Aava ir para o WRC e pelos vistos têm agora uma oportunidade. Claro que todas estas negociações se estão a desenrolar no maior segredo possível, mas fonte local confirma que já falaram com as autoridades locais e vão negociar com o WRC. Curiosamente, um rali na Estónia é do interesse de Ott Tanak, um rali na Bélgica, a mesma coisa para Thierry Neuville. Caso se confirme, apoio local não faltará aos dois pilotos da Hyundai.