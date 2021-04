WRC:M-Sport divulgou imagens do seu novo Rally 1 de 2022

A M-Sport divulgou imagens do seu novo Rally 1 de 2022, com que já realizou um teste público em Espanha, isto depois de ter feito um shakedown na Grã Bretanha.

Para além da M-Sport só a Toyota já realizou também o seu teste inicial. O Ford rodou em Greystoke e o Toyota em terrenos privados no sul de França. Matthew Wilson tem vindo a rodar com o carro que para já é uma ‘mula’ pois o que verdadeiramente interessa está lá dentro. Ou seja, visto de fora, trata-se do Ford Fiesta que conhecemos, com aerodinâmica ‘aligeirada’, de acordo com os novos regulamentos, sendo apenas lá dentro que está a engenharia de 2022. O novo roll-bar, ou célula de segurança se preferir já está montado no carro e este é só mais um passo na evolução dos sistemas de segurança pensadora para os ralis de 2022.

Apesar do carro mula ter uma carroçaria do Ford Fiesta espera-se que o carro do próximo ano seja baseado no Ford Puma.