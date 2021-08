WRC3: Rossel vence e reforça liderança | AutoSport

Yohan Rossel manteve a forte oposição belga longe e assegurou novo triunfo no WRC3. Numa prova em que o conhecimento é primordial, foi de forma natural que os homens da ‘casa’ começaram por dar cartas, sempre com Rossel por perto, com o francês a saber impor o ritmo do WRC. Liderou até à PE11, perdeu essa liderança no troço seguinte, para Sébastien Bédoret (Skoda Fabia Rally2 evo), manteve-se por perto até ao fim do segundo dia, e quando o conhecimento dos troços passou a ser comum a todos – circuito de Spa Francorchamps – Rossel impôs-se definitivamente e triunfou com 51.0s face a Pieter Cracco (Skoda Fabia Rally2 evo). Pouco antes, o Skoda de Bedoret tinha tido um problema de transmissão, já no último dia, e Cracco já não teve andamento para ir buscar o francês, que reclamou a sua terceira vitória do ano e alargou a sua vantagem no campeonato para 45 pontos. Foi também o sétimo classificado da geral, e o melhor dos RC2 (R5/Rally2) em prova, WRC2 incluído: “Estou extremamente feliz por este resultado e pelo trabalho de toda a equipa. Tudo o que eu tinha de fazer era guiar, tudo o que fizemos funcionou sempre. Pieter Cracco foi segundo e o melhor local. Vincent Verschueren (Volkswagen Polo GTI R5) terminou no pódio.