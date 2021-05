WRC3: Rossel na frente, Kajto a 3.0s | AutoSport

Tudo em aberto no WRC3, com Yohan Rossel com uma vantagem muito curta num duelo com Kajetan Kajetanowicz. Rossel (Citroën C3 Rally2), abriu uma vantagem de 3,5 segundos após a etapa de sexta-feira, mas ‘escorregou’ para o segundo lugar depois de Cabeceiras de Basto 1, ontem de manhã, quando o seu rival polaco atacou.

Kajetanowicz foi rápido no seu Skoda Fabia Rally2 e assegurou quatro vitórias consecutivas em troços, chegando a uma margem confortável, até que um pião no penúltimo troço lhe custar 23,6s. Rossel recuperou a liderança antes de ganhar o troço do Porto, terminando o dia na frente por uns curtos 3.0s.

Chris Ingram está 54,3s atrás de Rossel, em terceiro no seu Skoda da Toksport. O piloto britânico foi penalizado em 10s devido a um ‘check-in’ tardio numa especial e atrasou-se.

Nicolas Ciamin terminou no sábado na mesma posição em que começou. O piloto do C3 impressionou nas três primeiras especiais do dia e ficou apenas a 11,6 segundos do pódio.