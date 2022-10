WRC3: Lauri Joona Campeão | AutoSport

O jovem finlandês Lauri Joona é o Campeão do WRC3, depois de vencer a prova com 9.0s de avanço para o checo Jan Cerny.

Numa competição em que todos correm de Ford Fiesta Rally3, a luta durante toda a prova foi sem quartel porque a questão era simples: quem vencesse, era campeão.

Sabia-se que a concorrência não tinha armas para se bater com os dois candidatos ao título e assim foi.

Não podemos esquecer Sami Pajari, que esteve presente na Catalunha, mas a correr no WRC2. O finlandês liderava a competição, mas apenas um ponto de avanço sobre Lauri Joona e Jan Cerny e qualquer resultado que fizessem, teriam pontos suficientes para ficar à frente de Pajari.

Černý entrou a ‘matar’, deixou Joona a 16.1s, mas foi sol de pouca dura pois o finlandês ganhou vários troços seguidos e passou para a frente na PE6, ainda que por apenas 0.9s.Sol de pouca dura. Dois troços depois o checo já estava a 19.7s.

No segundo dia, reagiu, e passou para a frente na PE10. A partir daí foi um autêntico jogo do gato e do rato, com trocas de liderança mas sempre com margens ínfimas. Joona atacou mais no derradeiro troço de sábado, e deixou Cerny a 7.5s. No último dia o finlandês não deu hipóteses ao checo e venceu com 9.0s de avanço, assegurando o título. Mais um para a Finlândia.