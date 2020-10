WRC3: Jari Huttunen venceu na Sardenha

No WRC3, Oliver Solberg (Skoda Fabia Rally evo) foi o primeiro líder, com os franceses Yohann Rossel (Citroën C3 R5) e Nicolas Ciamin (Citroën C3 R5) em perseguição, mas os franceses também não conseguiram manter-se e passou a ser Jari Huttunen (Hyundai i20 R5) nesse papel.

Só que Solberg furou na PE9 e caiu para 3º. Recuperou, voltou à liderança, abandonando pouco depois após uma saída de estrada. Depois duma boa luta com Kajto Kajetanowicz, um furo numa das rodas do Skoda Fabia Rally2 evo do polaco entregou a vitória ao finlandês da Hyundai. No WRC Júnior, Tom Kristensson liderou do princípio ao fim no seu Ford Fiesta Rally4.