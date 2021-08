WRC3 ‘arrasam’ WRC2 | AutoSport

Perguntámos a Yohan Rossel, vencedor do WRC3 na Bélgica, qual a razão, no seu entender, se os carros são os mesmos, porque acha que os pilotos do WRC3 terminam tantas vezes à frente dos pilotos de fábrica do WRC2? Terá a ver com o foco na competição dos homens do WRC2, ou apenas pelo facto dos pilotos do WRC3 estarem ao mesmo ou perto do nível dos ‘fábrica’? Eis a resposta: “O nosso plano é ganhar o WRC3, claro. Mas quando se quer bater pilotos do WRC, é preciso olhar para os que são os melhores da categoria (RC2). O plano é o campeonato, mas se não andarmos depressa, não é bom. Mas na minha situação, não é fácil. Penso que no próximo ano, será um pouco mais fácil para o patrocinador ver a categoria, e penso que será um pouco melhor”, disse.