WRC2: Yohan Rossel mantém vitória no Rali do Chile…

A vitória de Yohan Rossel no Rali do Chile foi confirmada após uma audiência da FIA, que reviu a controvérsia em torno do tempo nominal que o francês recebeu na PEC 11, marcada por um denso nevoeiro. Durante essa especial, Rossel alegou ter sido afetado pela paragem de Oliver Solberg após o sueco ter parado para trocar um pneu furado. Como resultado, os comissários atribuíram a Rossel um tempo nominal 40 segundos mais rápido que o seu tempo original, uma decisão que acabou por gerar discórdia.

A equipa Toksport protestou após o rali, argumentando que a decisão favoreceu Rossel, que venceu a prova, enquanto Solberg terminou em quarto. O protesto foi rejeitado na altura, mas, semanas depois, novas provas surgiram, incluindo imagens onboard do carro de Rossel. Com isso, Andrew Wheatley, diretor de desporto de estrada da FIA, solicitou que o caso fosse reaberto para uma análise mais detalhada.

Ontem, realizou-se uma audiência virtual com representantes da DG Sport, Citroën Racing e FIA, para discutir as novas provas, mas após a revisão, os comissários decidiram manter a decisão original inalterada, ‘validando’ a vitória de Rossel no rali.

Embora ainda haja a possibilidade de recurso, esta decisão mantém Rossel na disputa pelo título do WRC2. Se vencer o Rali da Europa Central neste fim de semana, Solberg será eliminado da luta pelo título. Ironicamente, o francês arrancou uma roda no segundo troço de hoje e perdeu mais de 30 segundos.

Tal como sucede com Neuville que arrancou uma pela da carroçaria do seu Hyundai, Rossel também vai ter problemas com o seu Citroën, decorrente do facto de ter batido neste troço e arrancado uma roda. Senão vejamos: ao nível mecânico, pode trocar o ‘canto’ todo do carro, mas por outro lado, não pode compor danos de carroçaria. Pode mudar amortecedores, mangas de eixo, pinça de travão, mas o disco e as pastilhas já não pode mudar. Pode parecer estranho, mas são as regras…