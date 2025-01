WRC2: Yohan e Leo Rossel: dois irmãos no pódio…

Há algumas famílias na história dos ralis ao mais alto nível, Colin e Alister McRae, Petter e Henning Solberg, Pauli e Henri Toivonen, Emil e Sebastian Lindholm, e agora Yohan e Leo Rossel, que partilharam o pódio do WRC2 no Rali de Monte Carlo.

Yohan Rossel venceu o Rali de Monte Carlo no WRC2 pela terceira vez consecutiva, foi terceiro no campeonato em 2023 e quarto em 2024, mas este ano volta a tentar, numa altura em que já não é somente um bom piloto de asfalto, pois já venceu em provas de terra como o Chile, ou mesmo com o segundo lugar em Itália e pódio na Grécia.

Neste Monte Carlo obteve uma vitória muito emocional já que o irmão Leo esteve no pódio consigo: “O Monte Carlo é sempre especial e é um prazer partilhá-lo com a minha família, os meus amigos e o meu irmão Leo. Além disso, para quem entrou no WRC este ano, é uma sensação incrível, com certeza, e agradeço a toda a minha equipa, porque não cometemos qualquer erro durante o rali, nenhum erro com os pneus, a estratégia foi perfeita e ganhámos não só pela velocidade, penso eu, mas também porque fomos inteligentes. Vencer no WRC2, é sempre uma sensação especial”, disse Rossel.