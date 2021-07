WRC2/WRC3: Mikkelsen e Lukyanuk brilharam | AutoSport

Andreas Mikkelsen venceu o WRC2, mas o grande destaque do Rali da Estónia entre os RC2 vai inteirinho para Alexey Lukyanuk, que bateu por larga margem todos os WRC2 e WRC3.

No WRC2, Andreas Mikkelsen pôs fim à seca de vitórias que trazia, triunfando na Estónia.

Na sexta-feira, perseguiu Mads Østberg, passando para o primeiro lugar quando o piloto do Citroën C3 Rally2 furou, e perdeu mais de meio minuto. Østberg ripostou, e reduziu a vantagem de Mikkelsen para 11.3s, mas voltou a ter problemas com os pneus e perdeu mais tempo, com Mikkelsen a chegar a domingo com 25.9s de avanço, confirmando a vitória por 16.7s, liderando agora o campeonato com 11 pontos de avanço.

Apesar dos problemas, Mads Østberg logrou terminar em segundo, mantendo-se na frente de Marco Bulacia, que foi terceiro a 11.9s do norueguês, com o boliviano a vencer vários troços e a travar uma boa luta com Adrien Fourmaux, com ambos a trocarem de posição várias vezes.

Tom Kristensson foi quinto num rali em que vários pilotos de topo foram obrigados a desistir.

Oliver Solberg foi o primeiro a abandonar, na PE4 com danos no motor do seu Hyundai i20 R5, sofridos após uma forte aterragem. O campeão em título do WRC3, Jari Huttunen e também Sean Johnston capotaram, e Nikolay Gryazin também terminou o rali de cabeça para baixo.

No WRC3, Alexey Lukyanuk realizou uma atuação perfeitamente dominante, mesmo com um capotanço no último troço. Antes, venceu todos os troços na sexta-feira e no sábado, chegando ao último dia com uma vantagem de mais de três minutos sobre Kajetan Kajetanowicz. Teve a sorte das rodas ficarem no chão aquando do capotanço, mas venceu por 3m15.9s e foi ainda oitavo da geral. Com Yohan Rossel ausente, Kajetanowicz tem agora 16 pontos de vantagem no campeonato.

No Júnior WRC, Sami Pajari assegurou a sua primeira vitória, depois de liderar o rali do início ao fim.

O finlandês entrou a vencer na super-especial de 5ª feira e nunca mais olhou para trás, celebrando o triunfo no seu Ford Fiesta Rally4 com 24.1s de avanço para Jon Armstrong. Tem agora quatro pontos de vantagem no campeonato, a duas provas do fim da competição.