WRC2: Vários pilotos em testes com o novo Toyota GR Yaris Rally2 | AutoSport

O novo Toyota GR Yaris Rally2 vai estrear-se no Rali de Monte Carlo, e os testes de preparação continuam. Esta semana estiveram ao volante Sami Pajari, Stephane Lefebvre e também Pierre-Louis Loubet, que poderá mudar-se para o WRC2 e correr com um Toyota. Outro nome que também vai correr de Toyota é o espanhol Jan Solans, com a Teo Martin Motorsport no WRC2 devendo já ir ao Monte Carlo.

Outro piloto a guiar o Toyota em testes foi Nicolas Ciamin. Devem ser cinco os Toyota no Monte Carlo, quando fecharem as inscrições, no sábado, ficaremos a saber.