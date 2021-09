WRC2: Teemu Suninen com a Hyundai no Rali de Espanha | AutoSport

A Hyundai Motorport confirmou hoje que Teemu Suninen vai pilotar o novo Hyundai i20 N Rally2 no Rali de Espanha, isto porque Oliver Solberg vai correr com a equipa principal no WRC.

Como se sabe, Teemu Suninen desligou-se recentemente da M-Sport/Ford, após o Rali de Ypres e já tem previsto correr no Rali da Finlândia com um Volkswagen Polo GTI R5. Sabe-se que a Hyundai pode estar à procura de soluções para o WRC2, agora que tem um carro novo, e Suninen pode ser essa solução. É provável que Oliver Solberg seja promovido ao WRC, talvez ainda não com um programa total, pelo que Andrea Adamo deve estar a ponderar quais as melhores soluções.