WRC2: Stéphane Lefebvre penalizado, Andreas Mikkelsen na frente | AutoSport

Stéphane Lefebvre assegurou no primeiro dia do Rali de Monte Carlo uma pequena vantagem no WRC2 após um bom dia de sexta-feira, mas uma penalização de 30 minutos devido à sua equipa de batedores ter passado com o carro entre a célula de tempos e o Stop da PE8 Val-de-Chalvagne/Entrevaux 2 enquanto os concorrentes competiam na especial, levou à penalização que os atirou para o 17º lugar. Os batedores, depois de cumprir as suas funções, foram ver o rali, e tramaram o líder. O GPS não mente.

O francês começou o dia 24,5s na frente do Citroën C3 Rallye2 de Eric Camilli, mas passou para segundo, atrás de Andreas Mikkelsen, quando o primeiro abandonou depois de ter saído da estrada e danificado a suspensão dianteira do C3.

O antigo piloto da fábrica Citroën conseguiu uma vantagem de 14,5s face a Mikkelsen durante a primeira passagem de Val-de-Chavagne/Entrevaux, antes de ser oito segundos mais rápido do que o seu rival na derradeira especial do segundo dia de prova o que lhe permitiu ascender à liderança com 1.4s de avanço para o norueguês, isto antes da penalização no fim do dia.

Mikkelsen, que ficara desiludido por ter perdido uma posição devido a um erro de comunicação com a sua equipa de batedores, acabou por herdar a posição: “Tinha informações nas minhas notas que havia muito gelo, mas no final não havia nada e travei demasiado em muitos locais”, explicou.

Yohan Rossel teve um bom dia… até uma penalização o atirar para nono. Inicialmente o campeão do WRC3 do ano passado era terceiro atrás de Lefebvre mas tinha um bom avanço para Marco Bulacia, que desta forma passou a segundo enquanto Rossel caiu na classificação com a penalização de 5m30s. .

Erik Cais (Ford Fiesta Rally2), piloto da M-Sport, manteve um ritmo consistente para terminar 32,9s atrás de Bulacia, enquanto Grégoire Munster completou a tabela de classificação em sexto que depois se tornou num quarto lugar com as penalizações de Stéphane Lefebvre e Yohan Rossel.