WRC2: Sami Pajari desistiu devido a intoxicação alimentar | AutoSport

Sami Pajari teve que abandonar o Rallye Monte-Carlo mesmo antes da partida depois de ter adoecido antes do início da noite de quinta-feira.

O jovem finlandês tinha nas mãos um dos novos Skoda Fabia Fabia RS Rally2 preparado pela Toksport para esta ronda de abertura, mas sofreu uma intoxicação alimentar antes da cerimónia de início do rali, na Praça do Casino do Mónaco.

Pajari e a sua equipa optaram por se retirar da prova, com o programa do jovem a prosseguir no Rally da Suécia: “Claro que isto é uma enorme desilusão”, disse Pajari, muito desapontado. “O carro estava bom e trabalhar com a equipa tem sido óptimo. Quando a vida lhe dá limões… isto faz parte do desporto, por vezes acontece”.

“Gostaria de agradecer a todos os que me ajudaram. Terei ainda mais ‘fome’ na próxima oportunidade, portanto, vemo-nos na Suécia, esperemos”.