WRC2, Rali Suécia, PE5: Oliver Solberg vence e aumenta margem | AutoSport

No WRC2, Oliver Solberg/ Elliot Edmondson (Skoda Fabia RS Rally2) venceram a PE5 bateram Emil Lindholm/Reeta Hamalainen (Skoda Fabia RS Rally2) por 1.3s e Sami Pajari/Enni Malkonen (Skoda Fabia RS Rally2) por 3.5s o que significa que a liderança do jovem sueco aumentou para 10.3s.

Jari Huttunen/Antti Linnaketo (Skoda Fabia Rally2) foram apenas quartos a 4.4s, e estão agora em terceiro da geral a 18.1s da frente, já que Teemu Suninen/Mikko Markkula (Hyundai i20 N Rally2) tiveram problemas mecânicos e atrasaram-se significativamente.

Ole Christian Veiby/Torstein Eriksen (Volkswagen Polo R5) são quartos a 29.0s da frente com Georg Linnamae/James Morgan (Hyundai i20 N Rally2) em quinto já a 46.1s da frente.

Como se percebe, as margens dilatam-se mas a luta na frente mantém-se em aberto, já que falta ainda muito rali.