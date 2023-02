WRC2, Rali Suécia, PE4: Oliver Solberg lidera, Sami Pajari ao ataque | AutoSport

No WRC2, três troços, três vencedores diferentes com a manhã a terminar com Oliver Solberg/ Elliot Edmondson (Skoda Fabia RS Rally2) 6.8s na frente de Sami Pajari/Enni Malkonen (Skoda Fabia RS Rally2) que venceram este último troço da manhã e ascenderam ao segundo lugar da geral por troca com Ole Christian Veiby/Torstein Eriksen (Volkswagen Polo R5) que caíram de segundo para quarto atrás de Teemu Suninen/Mikko Markkula (Hyundai i20 N Rally2).

Oliver Solberg começou por se queixar que o seu Skoda fugia de frente, mas as coisas melhoraram e venceu a PE3, subindo aí à liderança. Sami Pajari era quinto no final da PE3, mas reagiu na última e passou para segundo, para a frente de Teemu Suninen que terminou sempre no pódio das especiais mas caiu de segundo para terceiro no WRC2.

Emil Lindholm/Reeta Hamalainen (Skoda Fabia RS Rally2) começaram o dia na liderança do WRC2, mas bateram num banco de neve, ficaram ‘atascados’, saíram de lá mas com a neve a bloquear a entrada de ar do radiador tiveram de parar para limpar. Perderem praticamente todas as hipóteses de começar a defesa do título do WRC2 com um triunfo.

