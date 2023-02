WRC2, Rali Suécia: Banco de neve ‘suga’ Emil Lindholm, Oliver Solberg novo líder | AutoSport

No WRC2, triunfo para Oliver Solberg/ Elliot Edmondson (Skoda Fabia RS Rally2), depois de baterem Ole Christian Veiby/Torstein Eriksen (Volkswagen Polo R5) por 3.0s, com Teemu Suninen/Mikko Markkula (Hyundai i20 N Rally2) em terceiro a 7.8s.

Margens bem maiores numa especial mais complicada que a anterior, que produziu mudanças sensíveis na classificação.

Oliver Solberg é o novo líder do WRC2, 3.2s na frente de Ole Christian Veiby com Solberg a subir de quinto para primeiro e Veiby de sexto para segundo. Suninen caiu para terceiro e Emil Lindholm/Reeta Hamalainen (Skoda Fabia RS Rally2) perderam a liderança depois de serem ‘sugados’ para um banco de neve perdendo 1m40.8s no troço. É o primeiro candidato ao triunfo no WRC a soçobrar: “Estava confiante desde o ano passado que este local era plano, mas não era. Fui sugado para o banco de neve e depois o filtro ficou bloqueado, pelo que tivemos de parar para o limpar”, disse no final.

Jari Huttunen/Antti Linnaketo (Skoda Fabia Rally2) são quarto e estão a 7.1s da frente. Quatro euipas em 7.1s.

Tempos Online – CLIQUE AQUI