WRC2, Rali Finlândia: Teemu Suninen desclassificado, Emil Lindholm vence | AutoSport

Teemu Suninen venceu na estrada, mas foi posteriormente desclassificado do Rali da Finlândia após o pára-choques dianteiro do seu Hyundai i20 N Rally2 ter sido detetado com peso inferior ao registado na ficha de homologação.

O finlandês tinha assegurado o seu primeiro triunfo da temporada no WRC2, mas o pára-choques dianteiro tinha apenas 3,931g, e na ficha de homologação esse peso é de 4,510g.

Deste modo, Emil Lindholm foi ‘promovido’ a vencedor do WRC2. Egon Kaur e Hayden Paddon também ganharam uma posição e completam o novo pódio.

Segundo revelou a Hyundai, o pára-choques não era uma peça original produzida pela Hyundai Motorsport, mas uma cópia, utilizada como substituto do pára-choques original durante os testes. A peça foi montada no carro por engano pela equipa Red Grey, que prepara o carro de Suninen em nome da Hyundai Motorsport.