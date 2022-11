WRC2, Rali do Japão: Acabou-se a luz ao fundo do túnel para Kajetan Kajetanowicz | AutoSport

À chegada ao Rali do Japão, três pilotos podiam ser campeões do WRC2: Kajetan Kajetanowicz, Emil Lindholm e Andreas Mikkelsen. Os dois primeiros marcam presença no Japão, o norueguês assiste pela TV mas também pode ser campeão. Se Kajetan Kajetanowicz ou Emil Lindholm vencerem, são campeões, mas se nenhum deles conseguir um bom resultado, Mikkelsen pode revalidar o título.

Para Kajetanowicz, para ser campeão o mínimo passava por um quarto lugar, dois pontos na PowerStage e bater Lindholm. Já não vai acontecer. Veja porquê no vídeo…