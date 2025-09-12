WRC2: Rali do Chile pode decidir título mundial

O Rali do Chile Bio Bío poderá coroar um novo campeão do WRC2, à medida que a batalha pelo título de 2025 se aproxima rapidamente do seu clímax. Um total de 19 carros alinharão para disputar a categoria WRC2 nas 16 desafiantes especiais de terra batida do Chile, mas todas as atenções estarão centradas nos dois principais protagonistas do título: o líder de pontos Oliver Solberg e o seu rival mais próximo, Yohan Rossel. Este fim de semana marca a sétima e última participação de ambos na campanha.

Solberg em busca do título inédito

A equação é simples: se Solberg e o copiloto Elliott Edmondson conseguirem a vitória no Chile, a dupla garantirá o seu primeiro título no WRC2. A dupla chega ao Chile motivada após uma impressionante recuperação no Paraguai, onde superaram um atraso de 1 minuto e 13 segundos para assegurar a quarta vitória da época, há duas semanas.

Essa vitória aumentou a vantagem da equipa Printsport Toyota GR Yaris Rally2 para 11 pontos sobre Yohan Rossel e Arnaud Dunand, da PH Sport. No ano passado, Solberg chegou ao Chile numa posição para fechar o título, mas a oportunidade escapou-lhe, permitindo que Sami Pajari conquistasse os louros do campeonato.

“Se eu ganhar, ganho”, sorriu Solberg, que já acumulou 110 pontos. “É assim. Se eu ganhar a corrida, então o título do WRC2 é meu. Existem alguns cálculos diferentes para alguns dos meus rivais, mas este é o principal e é nisso que nos focamos. Para mim, é o mesmo de sempre: conduzo a minha própria corrida e faço o que tenho de fazer.

Nada muda nesse aspeto. OK, talvez não vamos a fundo o tempo todo, talvez vamos um passo abaixo da velocidade que mostrámos no Paraguai. Aquilo [Paraguai] foi muito divertido.

Mas seria bom se o Chile fosse um pouco mais direto. Estivemos nesta posição (para ganhar o título) no ano passado e não correu como queríamos – esperemos que possamos inverter isso na próxima semana. Adoro o Chile, o rali é muito bom; as estradas são ótimas e as pessoas, os fãs são fantásticos.”

Rossel com missão clara

Para Rossel, a perspetiva também é simples: o francês tem de superar Solberg em 11 pontos para manter vivas as suas esperanças de título. No entanto, o francês já demonstrou o seu ritmo nas especiais de terra batida do Chile, ao conquistar a vitória no ano passado que, em última análise, negou o título a Solberg e manteve as suas esperanças de campeonato vivas, até que o drama se abateu sobre ele no Rali da Europa Central.

“Neste momento, podemos lutar e ainda é possível conquistar o título. Precisamos de ter uma grande oportunidade na última [ronda]. Precisamos de fazer o máximo no Chile”, afirmou Rossel.

Outros candidatos e a competição intensa

Solberg e Rossel enfrentarão, contudo, uma forte concorrência pelos lugares cimeiros no Chile, com Gus Greensmith e Nikolay Gryazin, da Škoda, cujas esperanças de título também não terminaram.

Este fim de semana será a quinta participação de Greensmith na época. Após sofrer uma quebra da suspensão traseira no Paraguai, Greensmith estará ansioso por repetir a forma que o levou ao terceiro lugar no Chile no ano passado.

“Precisamos garantir que a diferença de pontos para o Oliver seja inferior a 55 no final do Chile”, disse Greensmith. “É uma missão crítica no Chile. Não estou muito preocupado, pois sempre foi um bom rali para nós. Quatro pilotos vão estar a atacar a fundo lá, por isso vai ser um grande fim de semana.”

A emoção está garantida neste Rali do Chile Bio Bío, onde a estratégia, a velocidade e a resiliência serão postas à prova para determinar quem erguerá o cobiçado troféu do WRC2 de 2025.