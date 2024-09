WRC2, Rali do Chile: Gryazin lidera na frente de Solberg

Nikolay Gryazin impôs o ritmo na batalha de sexta-feira do WRC2 no Rally Chile Bio Bío, ganhando 10,2 segundos de vantagem sobre o líder do campeonato, Oliver Solberg. Gryazin liderou desde o início com o seu Citroën C3 Rally2, assegurando um trio de vitórias em troços durante o primeiro dia na América do Sul.

Gus Greensmith foi inicialmente a maior ameaça para Gryazin, mas o piloto do Škoda Fabia RS Rally2 caiu de segundo para quarto depois de sofrer danos nos pneus traseiros na última especial do dia, dando a Gryazin alguma margem de manobra.

Solberg herdou o segundo lugar no seu Škoda, com o sueco agora ainda mais determinado a esforçar-se para ultrapassar Gryazin. A vitória neste fim de semana coroaria Solberg e o copiloto Elliott Edmondson como campeões do WRC2.

O dia de Gryazin não foi isento de dramas. Evitou por pouco o desastre na PEC6, sobrevivendo a um momento de ‘paragem cardíaca’ quando o seu carro tombou sobre duas rodas: “É algo que eu gostaria de ter mantido em silêncio”, brincou. “Saí largo, o carro começou a rolar e tive de rodar na outra direção. Mas pronto, chegámos”.

Yohan Rossel, da Citroën, completou o pódio apenas 1,3 segundos atrás de Solberg, enquanto Greensmith terminou o dia a 2,5 segundos de distância, em quarto. Jan Solans levou o seu Toyota GR Yaris Rally2 ao quinto lugar, com o polaco Kajetan Kajetanowicz a fechar os seis primeiros no seu Škoda.

FOTO @World