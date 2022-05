WRC2, Rali de Portugal: Teemu Suninen lidera | AutoSport

Teemu Suninen/Mikko Markkula (Hyundai i20 N Rally2) chegaram ao final do segundo dia do Rali de Portugal confortavelmente no comando do WRC2, com 30.5s de avanço para Yohan Rossel/Valentin Sarreaud (Citroën C3 Rally2). Já Oliver Solberg e Elliott Edmondson sofreram uma penalização de 20 segundos logo à partida do troço de Vieira do Minho, por um atraso de 2 minutos no Controlo Horário. Ainda assim, o filho do antigo Campeão do Mundo de Ralis, ocupava a 3ª posição entre os WRC2, a 57,1 segundos do líder Teemu Suninen, mas ficaram pelo caminho logo a seguir. Kajto Kajetanowicz/Maciej Szczepaniak (Skoda Fabia Evo Rally2) são terceiros a 1m54.2s.

Ontem, Andreas Mikkelsen/Torstein Eriksen (Skoda Fabia Evo Rally2) lideravam confortavelmente, mas um grave problema de motor deixou-os fora de prova.

Na competição dedicada aos WRC2 Junior, Chris Ingram e Craig Drew (Skoda Fabia Rally2 evo) continuam a dominar, seguidos à distância por Mikolaj Marczyk e S. Gospodarczyk (Skoda Fabia Rally2 evo) a 1m17.7s. Em terceiro lugar surgem Fabrizio Zaldivar e Carlos del Barrio (Hyundai i20 N rally2)…39.11.8s.

Já nos WRC2 Masters, Jean-Michel Raoux e Laurent Magat (Volkswagen Polo GTI R5) dominam a categoria, com mais 1:28 de vantagem sobre a dupla Frédéric Rosati/S. Prévot, aos comandos de um Hyundai i20 N Rally2. A terceira posição é ocupada por outra dupla de um francês e um belga, Laurent Battut e Eric Gressens, ao volante de um Hyundai i20 R5

Classificação Online – CLIQUE AQUI