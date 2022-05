WRC2, Rali de Portugal: Teemu Suninen ‘entrega’ vitória a Yohan Rossel de ‘bandeja | AutoSport

Tal como já sucedeu no passado com Andreas Mikkelsen, ou mesmo Bernardo Sousa, no Dmack Pirelli Trophy, a zona inicial do troço de Fafe, a Power Stage ‘tramou’ desta feita Teemu Suninen/Mikko Markkula (Hyundai i20 N Rally2), que depois de terem chegado à entrada da última especial do Rali de Portugal confortavelmente no comando do WRC2, com 57.4s de avanço para Yohan Rossel/Valentin Sarreaud (Citroën C3 Rally2), um despiste na zona inicial do troço deixou-o fora de prova. Não foi o primeiro a quem isso sucedeu, provavelmente não será o último.