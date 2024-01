WRC2, Rali de Monte Carlo, PE8: Nikolay Gryazin na frente, 5 trocas de líder…só hoje | AutoSport

Depois de um dia em que a liderança do WRC2 mudou de mão cinco vezes, Nikolay Gryazin/Konstantin Aleksandrov (Citroen C3 Rally2) terminaram o segundo dia de prova na frente mas apenas com 1.3s de avanço para Pepe López/David Vázquez (Skoda Fabia RS Rally2) com Yohan Rossel/Arnaud Dunand (Citroen C3 Rally2) 4.9s mais atrás, a 6.9s dos líderes. Grande luta no WRC, em troços tão complicados a resultarem em margens tão curtas na prova, estando completamente em aberto os três lugares da frente da competição. Os outsiders, Oliver Solberg/Elliott Edmondson (Skoda Fabia RS Rally2), que não nomearam esta prova para pontuar, são quartos dos RC2 a 28.7s da frente. Mesmo que recuperem, os seus adversários sabem que não lhes retira pontos, pelo que a atenção está entre o trio da frente.

Na estreia do novo Toyota GR Yaris Rally2, Sami Pajari/Enni Mälkönen (Toyota GR Yaris Rally2) terminaram o dia em quinto mas a 1m49.5s da frente, acentuando-se as dificuldades e a adaptação ao carro, que como seria de esperar, tem que suceder. Algo semelhante se passa com

Stéphane Lefebvre/Andy Malfoy (Toyota GR Yaris Rally2), sétimo, já a 3m03s dos líderes com o francês a queixar-se da afinação do carro. Entre eles ficaram Nicolas Ciamin/Yannick Roche (Hyundai I20 N Rally2), a apenas cinco segundos do quinto posto de Pajari.

