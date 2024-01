WRC2, Rali de Monte Carlo, PE3: Pepe López vence e aproxima-se de Nikolay Gryazin | AutoSport

Depois do troço anterior que lhes correu menos bem, Pepe López/David Vázquez (Skoda Fabia RS Rally2) voltaram aos triunfos em especiais, bateram Yohan Rossel/Arnaud Dunand (Citroen C3 Rally2) por 0.5s com Oliver Solberg/Elliott Edmondson (Skoda Fabia RS Rally2) em terceiro a 0.6s e Nikolay Gryazin/Konstantin Aleksandrov (Citroen C3 Rally2) logo a seguir a 1.1s, ficou claro que são estas quatro equipas que vão continuar a lutar na frente, e neste troço, os quatro ficaram separados por apenas 1.1s o que mostra bem o equilíbrio entre todos. Na geral, Gryazin tem agora apenas 0.8s para Pepe López, com Rossel a 5.8s do líder enquanto Solberg, devido ao atraso de ontem, hoje está ao nível dos homens da frente mas na geral ainda a 34.1s.

Na estreia do novo carro, Sami Pajari/Enni Mälkönen (Toyota GR Yaris Rally2) e Stéphane Lefebvre/Andy Malfoy (Toyota GR Yaris Rally2) são quinto e sextos classificados, mas já a 48.7s e 54.9s. O finlandês está a ser cauteloso e já disse que o carro dá mais, e Lefebvre diz que precisa de aprender o carro, estando por isso a vir ao cimo as primeiras ‘manhas’ do novo Toyota GR Yaris Rally2. A este nível nunca será somente chegar e andar! Há sempre muito para aprender e adaptar, mas ajuda o carro nascer bem, como parece ter sido o caso.

Tempos Online – CLIQUE AQUI