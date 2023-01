WRC2, Rali de Monte Carlo: Nikolay Gryazin a caminho do 1º triunfo do novo Škoda | AutoSport

Nikolay Gryazin (Škoda Fabia RS Rally2) continua a aumentar a sua liderança no WRC2, no Rali de Monte Carlo, alargando de 29.7s para 43.5s a margem para Yohan Rossel (Citroën C3 Rally2) e é cada vez mais evidente que em condições normais vai dar ao novo Skoda o seu primeiro triunfo numa competição.

Atrás de si houve troca de posição: Pepe López (Hyundai i20 N Rally2) é o novo terceiro classificado por troca com Stéphane Lefebvre (Citroën C3 Rally2) com Adrien Fourmaux (Ford Fiesta Rally2) em quinto já a quase dois minutos. Gryazin continua a mostrar um excelente andamento, não está a dar a mínima hipótese de reação aos seus adversários, e não é só o novo Skoda que está em grande, também a prestação do piloto tem sido excecional. Rossell, que é um bom piloto de asfalto, e que ‘joga’ em casa, nada tem conseguido fazer face ao piloto russo.

quem está a fazer também um bom rali é Pépe Lopez, no seu Hyundai i20 N Rally2. Terminou o primeiro dia a 15 segundos de Lefebvre e já o foi ‘buscar’. Quem nada tem conseguido fazer para melhor a sua posição é Adrien Fourmaux, que neste rali estava ‘obrigado’ a fazer melhor, mas as razões devem ser tripartidas: tem em mente ainda o seu pavoroso acidente do Monte Carlo do ano passado, o carro é neste momento o mais fraco dos Rally2 e por fim a sua confiança deve estar muito em baixo depois da despromoção. Tinha que estar a fazer melhor.

Erik Cais (Škoda Fabia RS Rally2) é sexto a quase dois minutos, e logo a seguir está Marco Bulacia (Škoda Fabia RS Rally2), seguindo-se Chris Ingram (Škoda Fabia Rally2 evo)

Grégoire Munster (Ford Fiesta Rally2) e François Delecour (Škoda Fabia RS Rally2) a fechar o top 10.