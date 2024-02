WRC2, Rali da Suécia: quatro Toyota GR Yaris Rally2 no top5 | AutoSport

No seu segundo evento WRC2, o Toyota GR Yaris Rally2 provou ser uma força competitiva com quatro carros a terminar entre os cinco primeiros da classe e o top 10 da geral, todos, claro está, nas mãos de equipas clientes. Estes quatro carros estiveram envolvidos numa competição renhida durante a maior parte do evento, com Sami Pajari a terminar em segundo lugar no WRC2 para a Printsport, à frente de Georg Linnamäe (RedGrey), Roope Korhonen (Rautio Motorsport) e Mikko Heikkilä (TGS). Houve também uma vitória em troços à geral, nas condições extremas de sexta-feira à tarde, nas mãos de Linnamäe na PEC5. Dois Toyota no Top 6 no Rali de Monte Carlo, quatro no top 5 no Rali da Suécia são excelentes sinais para um carro que nasceu há pouco. Agora vêm aí as provas de terra, e aí sim, tendo em conta que é o pisto ‘primordial’ do WRC, vamos ver o que ‘vale’ o Toyota GR Yaris Rally2, numa altura em que já se começa a ver carros para lá dos Skoda nos primeiros lugares das provas do WRC2.

No ano passado, nos pódios do WRC nas 13 provas ficaram: Skoda, 30; Citroen, 3, Ford, 2, Hyundai, 1; Volkswagen, 1. Este ano em duas provas temos Citroen, 2; Skoda, 2 e Toyota, 2. Começa a ver-se mais variedade de marcas nos pódios o que é bom para o Mundial de Ralis.