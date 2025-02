WRC2, Rali da Suécia: Oliver Solberg imparável

Oliver Solberg realizou uma exibição muito segura, dominando de fio a pavio o WRC2 no Rali da Suécia, conquistando uma dominante terceira vitória consecutiva na prova.

O sueco esteve intocável do princípio ao fim nas rápidas estradas cobertas de neve à volta de Umeå, levando o seu Toyota GR Yaris Rally2 ao triunfo com uma margem de 42,5 segundos sobre o carro semelhante de Roope Korhonen.

“É um alívio fantástico, espantoso”, disse Solberg no final da Power Stage de domingo. “vencer três anos seguidos, e agora com um novo carro, estar no ritmo e tão rápido e vencer na neve é uma sensação incrível.

“Temos trabalhado muito para o conseguir. É um grande alívio, com carro novo e tudo. Estava bastante nervoso para ver qual era o desempenho, por isso agradeço à equipa e aos mecânicos.”

Para Korhonen, o fim de semana foi inesquecível. O campeão do WRC3 de 2023 garantiu o seu primeiro pódio no WRC2, juntando-se ao seu melhor resultado anterior de quarto lugar – também alcançado na Suécia. Os seus esforços também o levaram a conquistar as honras máximas no Campeonato WRC2 Challenger para Pilotos.

Mikko Heikkilä assegurou a representação da Škoda no pódio, terminando em terceiro com o seu Fabia RS Rally2, a 25,8 segundos de Korhonen. O finlandês esteve envolvido numa luta feroz pelo último lugar do pódio com o seu compatriota Lauri Joona e o estónio Georg Linnamäe, mas uma série de tempos nos três primeiros lugares no sábado – seguidos do tempo mais rápido na abertura da prova de domingo – levou-o a ganhar terreno, acabando por terminar com quase 40 segundos de vantagem sobre Joona.

Linnamäe, por seu turno, mostrou um ritmo rápido, mas lutou pela consistência. Uma série de vitórias em etapas foi anulada por duas dispendiosas quedas em bancos de neve que colocaram o jovem de 26 anos fora da luta por um resultado no top 10.

O sueco Isak Reiersen completou os cinco primeiros, enquanto o paraguaio Fau Zaldivar interrompeu o domínio nórdico ao terminar em sexto.

Fazendo a sua estreia no WRC2 com um Ford Fiesta Rally2, o atual campeão do FIA Junior WRC, Romet Jürgenson, impressionou com um sólido sétimo lugar – mais de um minuto à frente do antigo vencedor do WRC2, Pontus Tidemand.

Depois de um forte acidente no Rallye Monte-Carlo, no mês passado, o piloto do Programa Toyota Gazoo Racing WRC Challenge, Yuki Yamamoto, recuperou em grande estilo, registando o seu melhor resultado de sempre no WRC2, em nono lugar. O mexicano Alejandro Mauro completou o top 10 num Fabia RS Rally2.

O espanhol Alexander Villanueva também teve motivos para festejar, ao bater Michał Sołowow para conquistar as honras da WRC Masters Cup.