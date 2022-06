WRC2, Rali da Sardenha: nono rali do ano para Hugo Magalhães | AutoSport

Naquela que é já a sua nona prova de 2022, entre WRC, ERC, Campeonato de Ralis do Médio Oriente e Campeonato de Espanha de Ralis de Terra, Hugo Magalhães, que voltou a correr ao lado de Al-Rashed Rakan no Volkswagen Polo GTI R5, foi desta feita 12º do WRC2 Open, depois de ter sido 10º em Portugal, naquele que foi mais um “rali de pura sobrevivência para todos onde conseguimos ultrapassar todas as dificuldades e entrar nos 20 primeiros da geral e 12º no WRC2 Open”

Começaram a prova no 25º lugar e desde aí foi sempre a recuperar, eram 18º no final do segundo dia, 11º no sábado perdendo depois uma posição para Yohan Rossel (Citroën C3 Rally2) novo líder do campeonato.