WRC2, Rali da Estónia: Luta a quatro, Andreas Mikkelsen na frente | AutoSport

Prova interessante está a ser a do WRC2, com Andreas Mikkelsen a chegar ao fim do dia no topo depois de uma luta a quatro pela liderança. Mesmo a correrem para equipas de fábrica, e tendo em conta a sua experiência de WRC, Andreas Mikkelsen e Teemu Suninen não tiveram facilidades em suster a rapidez de Emil Lindholm, noutro Skoda Fabia Rally2 da Toksport, Egon Kaur, num bem preparado Volkswagen Polo GTI R5.

Kaur, muito bom conhecedor da prova, até porque é estónio, chegou à liderança, que passou a ser de Mikkelsen no primeiro troço de hoje, na PE3. Depressa a cedeu a Emil Lindholm, no troço seguinte, caindo para quarto depois de um toque, ficando ainda assim apenas a 9.7s da frente.

Depois dos primeiros infortúnios de Kaur, Lindholm tinha pegado no bastão e lutado duramente com Mikkelsen pela liderança. No final da manhã, Lindholm liderava com 4.3s de avanço para Mikkelsen com Suninen 4.4s mais atrás. À tarde, Lindholm furou, Mikkelsen regresso ao primeiro lugar, Suninen estava a 9.6s.

Na PE8, Lindhom perdeu mais de 50s com novo furo, e Mikkelsen foi para a frente com Suninen apenas 1,9s mais atrás. No último troço, Mikkelsen aproveitou a chuva para bater Suninen por 10.2s e terminou o dia com 12.1s de avanço O atraso de Lindholm permitiu a Marco Bulacia chegar ao pódio provisório.

