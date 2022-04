WRC2, Rali da Croácia: vitória dominadora de Yohan Rossel | AutoSport

Yohan Rossel/Valentin Sarreaud (Citroën C3 Rally2) asseguram a sua primeira vitória no WRC2 depois de liderar do início ao fim o Rally da Croácia. O francês, marcou o ritmo desde o início e foi construindo uma vantagem sólida, ao mesmo tempo que vários rivais enfrentavam problemas, isto logo no 1º dia.

O campeão em título do WRC3 manteve a toada no segundo dia, mesmo com a chuva intensa e os cortes ‘lamacentos’ a representarem um risco de danos nos pneus. Rossel chegou ao último dia com 35,1s na frente de Nikolay Gryazin/Konstantin Aleksandrov (Skoda Fabia Evo Rally2), até que o russo se atrasou, depois duma má escolha de pneus na chuva torrencial da PE19. Desta forma, Rossel ficou ainda mais descansado e assegurou o seu primeiro triunfo na WRC2 por 1m0,2s face a Kajetan Kajetanowicz/ Maciej Szczepaniak (Skoda Fabia Evo Rally2): “Depois do Monte Carlo, trabalhei muito com a equipa (PH Sport) e esta vitória é para eles. Penso que o mais importante era ganhar aqui, o objectivo é, naturalmente, tentar ganhar o campeonato, mas ainda há um longo caminho a percorrer. É perfeito ganhar no nosso segundo evento”, disse Rossel.

Kajetan Kajetanowicz terminou em segundo lugar, atrás do seu ‘velho’ adversário. Num rali sem problemas, passou Gryazin na PowerStage.

Emil Lindholm/Reeta Hämäläinen (Skoda Fabia Evo Rally2) tiveram problemas de intercomunicadores no 1º dia, o que desde logo os atrasou. Foram terceiros no rali, apenas 10,7s atrás de Kajetanowicz, vencendo o WRC2 Júnior.

Chris Ingram/Craig Drew (Skoda Fabia Evo Rally2) foram quartos atrás de Gryazin, e na frente de Stéphane Lefebvre/Andy Malfoy (Citroën C3 Rally2), que passaram Eric Camilli/Thibault de la Haye (Citroën C3 Rally2) no último troço.

Zoltán László vence WRC3

Zoltán László assegurou uma vitória surpreendente no WRC3, depois do anterior líder de ‘longa data’, Sami Pajari, ter abandonado no último dia. László rodava a 22m27.1s de Pajari, mas o finlandês saiu de estrada na chuva torrencial e László foi promovido à liderança, garantindo o triunfo no seu Fiesta Rally3 com 35,6s de vantagem sobre Enrico Brazzoli, que podia ter ganho o rali se não tivesse sido penalizado em 40 segundos devido a uma chegada tardia ao um controlo. O herói local, Ivica Siladić completou o trio da frente, na frente de William Creighton. Mcrae Kimathi desistiu também na chuva da PE19.