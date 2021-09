WRC2, Rali da Acrópole: Triunfo de Andreas Mikkelsen | AutoSport

Bastou-lhe forçar o andamento um pouco no último dia de prova para Andreas Mikkelsen selar a vitória no WRC2.

Ciente que o Rali da Grécia era difícil, ainda mais para os Rally2, Mikkelsen foi cauteloso durante quase toda a prova, e isso permitiu ao seu companheiro de equipa, Marco Bulacia, também piloto da Toksport Skoda, equilibrar as coisas, o que em condições normais estaria longe de poder suceder tal é a diferença de andamentos.

Bulacia esteve 5,4s acima após o arranque de sexta-feira, mas cedeu a liderança no sábado de manhã. No entanto, uma ‘carga’ em Eleftherohori colocou o boliviano de volta na frente, mas por apenas 0,8s, isto antes do último dia.

No domingo, Mikkelsen depressa conseguiu uma vantagem, e sem correr riscos, fez o suficiente para chegar na frente de Bulacia, terminando 16,7s na frente: “Conduzimos de forma muito inteligente e não atingimos uma pedra durante todo o fim-de-semana, por isso estou muito contente com o meu desempenho”, disse Mikkelsen, que agora lidera a competição com 22 pontos, isto quando faltam três provas.

Nikolay Gryazin não teve problemas no seu Ford Fiesta Rally2 da M-Sport e terminou 4m45,0s atrás do vencedor, no terceiro lugar. Voltará ao seu carro habitual Volkswagen Polo GTI R5 no Rali da Finlândia.

Georg Linnamäe também estreou um novo carro, trocando o seu Polo por um Fabia. O estónio afastou-se de dramas e terminou 1m17,0s atrás de Gryazin. Martin Prokop ficou 3m0,7s mais atrás, depois de ter sofrido dois furos na sexta-feira. Sean Johnston terminou a 9m27.6s em sexto.

Mads Østberg viu a transmissão do seu C3 ceder, e desistiu. Voltou no sábado, mas parou novamente com problemas mecânicos. Oliver Solberg também teve um rali para esquecer. O sueco teve de parar para reparar danos da suspensão na PE4 e depois parou definitivamente depois de ter batido numa rocha, no sábado.