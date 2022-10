WRC2: Primeira vitória de Teemu Suninen, título resolve-se no Japão | AutoSport

Teemu Suninen (Hyundai i20 N Rally2) venceu finalmente uma prova no WRC2, com o triunfo no Rali da Catalunha. Depois de ter estado muito perto no Rali de Portugal e na Finlândia, às três, foi de vez…

Apesar de ter sido ‘acossado’ na fase inicial da prova, que teve como líderes Emil Lindholm (Skoda Fabia Rally2 evo) e Nikolay Gryazin (Skoda Fabia Rally2 evo), chegou ao fim do 1º dia com 12.7s de avanço para o russo, estendendo significativamente esse avanço no sábado, dia que terminou com Yohan Rossel (Citroën C3 Rally2) em segundo a 26.6s, depois de Gryazin se atrasar muito. A partir daí, foi só levar o carro incólume até ao fim: “Foi um grande fim-de-semana, obrigado à equipa por preparar um carro brilhante”, disse.

Nikolay Gryazin não conseguiu recuperar e Rossel acabou por se conformar com o segundo lugar, 32.5s atrás do líder com Gryazin a terminar a quase um minuto.

Emil Lindholm (Skoda Fabia Rally2 evo), liderou inicialmente, mas furou e atrasou-se muito, recuperando até ao quarto posto. O furo, e o consequente quarto posto complicaram-lhe as contas do campeonato. Jari Huttunen (Ford Fiesta Rally2) foi quinto na frente de Kajetan Kajetanowicz (Skoda Fabia Rally2 evo) pelo que a luta pelo título do WRC2 só fica resolvida no Rally do Japão. Lindholm e Kajetanowicz, ficam agora separados por apenas três pontos.

No WRC2 Junior, Sami Pajari venceu. Armin Kremer fez o mesmo na WRC2 Masters Cup.