WRC2: Pontus Tidemand mais perto do título

Pontus Tidemand (Skoda Fabia Rally2 evo) venceu a prova reservada ao WRC2 no Rali da Sardenha batendo Ole Christian Veiby (Hyundai i20 R5) por 28.8s. Mads Ostberg (Citroën C3 R5) teve problemas muito cedo e terminou a prova muito longe da frente.

Tidemand assumiu a liderança no final da tarde de sexta-feira e nunca mais a perdeu, dilatando a margem no campeonato para 18 pontos, quando faltam apenas dois ralis: «Estou muito contente. Não é fácil ser o primeiro R5 na estrada durante todo o fim de semana, mas tínhamos uma estratégia segura e seguimo-la. Isto é muito bom para o campeonato», disse Tidemand. Já Veiby pouco mais conseguiu fazer, depois de três furos e um amortecedor partido durante o rali.

Mads Ostberg perdeu cinco minutos na sexta-feira, quando o seu Citroën C3 R5 passou a rodar só com tração traseira. Na Ford, Adrien Fourmaux começou bem, mas foi forçado a desistir devido a problemas mecânicos no Fiesta, o mesmo sucedendo ao jovem russo Nikolay Gryazin no Hyundai i20 R5.