WRC2: Pierre-Louis Loubet e Sami Pajari de Toyota GR Yaris Rally2? | AutoSport

Pierre-Louis Loubet poderá ser um dos pilotos a guiar o novo Toyota GR Yaris Rally2 em 2024. Este é apenas um dos vários rumores que correm nos ‘mentideros’ da segunda divisão dos ralis. Numa altura em que a Hyundai e a M-Sport Ford ainda não definiram as suas equipas no WRC2 para a a próxima temporada – a Citroën já o fez, são Yohan Rossel e Nykolai Gryazin, Loubet pode sair da M-Sport e rumar à Toyota, não é èquipa oficial mas sim a um das designadas, que ainda não são conhecidas.

Para outros dos carros fala-se também em Sami Pajari, o que faz muito sentido, pois sabemos ser um piloto que está no radar da Toyota. Fala-se ainda que a Toksport perdeu o apoio da Skoda, e que esta pode trazer de volta a equipa oficial de fábrica em 2024. A Skoda sempre disse que de modo a apoiar os seus clientes da melhor forma, a ideia é ter equipas que apoia, e a Toksport tem feito bem esse papel, até nas cores se percebe que é uma equipa, no mínimo semi oficial, mas pode fazer sentido o regresso, não havendo outra que no imediato ocupe o lugar da TokSport. Seja como for, uma das vantagens da Skoda sempre esteve no apoio e rapidez com que tem fornecido os seus muitos clientes, trazer de novo a equipa de fábrica, será que não vai colocar grãos de areia na engrenagem? É esperar para ver…