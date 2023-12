WRC2: Ordem de partida muda para equipas ‘prioridade 2’ | AutoSport

Dois fatores serão tidos em conta na definição da ordem de partida das equipas da Prioridade 2 que competem no Campeonato do Mundo de Ralis de 2024.

Anteriormente, a ordem de partida para a primeira etapa era determinada pelo Diretor de Prova de acordo com o desempenho dos pilotos. Para a próxima época, a posição no campeonato dos pilotos (no final da época anterior para o Rallye Monte-Carlo) também será considerada, para além do desempenho.

Espera-se, assim, que a ordem de partida seja mais simples de compilar, mais justa e mais fácil de compreender. A ordem de partida para as etapas 2 e 3 manter-se-á inalterada em relação a 2023, com os pilotos P2 a correrem pela ordem de classificação do rali.