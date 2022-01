WRC2 Open é novidade | AutoSport

O Mundial de Ralis tem este ano algumas alterações nas suas categorias secundárias. Nesse contexto, surgem duas novas nomenclaturas: Open e Junior. O WRC3 deixa de estar inserido no segundo nível dos ralis, ‘desce’ um nível para acompanhar a denominação Rally3.

Assim, nos Rally2, no ERC fica tudo na mesma neste nível da pirâmide, mas no Mundial de Ralis (WRC), o WRC2 passa a ter duas subdivisões mais lógicas: Open e Júnior, para menos de 30 anos.

Nos Rally3, é igual no WRC e ERC: WRC3, ERC3, com as mesmas sub-divisões Open e Júnior. No ERC os júniores é para menos de 28, e no WRC, mais um ano, 29 anos para os júniores.

Já no ERC4, para os carros Rally4 e Rally5, há também Open e Júnior, mas neste caso os júniores é para menos de 27 anos. Como se percebe, nos Rally2 do WRC, todos passam a correr sob o mesmo ‘chapéu’, que até aqui estava separado em WRC2 e WRC3, havendo no entanto a sub-divisão Júnior. Tal como já sucedia no ERC. Muito mais lógico desta forma.

Andreas Mikkelsen vai defender o seu título no WRC2 o ano passado, fica na Toksport Škoda, pelo menos na fase inicial da época pois o seu plano pode mudar a meio.

Portanto para já temos os homens da Toksport Skoda, Mikkelsen, Marco Bulacia e Nikolay Gryazin, todos em Škoda Fabia Rally2 evo.

Na PH Sport e com o Citroën C3 Rally2 vai estar Yohan Rossel, com Eric Camilli (Citroën C3 Rally2) a correr pela Saintéloc Junior Team.

Chris Ingram (Škoda Fabia Rally2 evo) confirmou também o seu projeto para o WRC2 Open, o mesmo sucedendo com Sean Johnston (Citroën C3 Rally2/ Saintéloc Junior Team).

O jovem checo Erik Cais (Ford Fiesta Rally2/Yacco ACCR Team) é outra boa novidade, ele que é conhecido do ERC. Na lista do Monte Carlo constam ainda Grégoire Munster (Hyundai i20 N Rally2) e uma interessante surpresa: Freddy Loix (Škoda Fabia Rally2 evo).

Nesta fase, muitos projetos ainda não estão fechados, pelo que muito ainda pode mudar nos próximos meses nesta competição.