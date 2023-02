WRC2: Oliver Solberg destacou, mas há muito mais para vir… | AutoSport

Este ano o WRC2 merece, claramente, outro tipo de atenção. Há muito que o plantel não tinha a qualidade deste ano, e isso ficou claro nas duas primeiras provas da competição.

apesar de no campeonatos, os líderes estarem empatados no topo da classificação isso é normal, pois as regras não obrigam a que os pilotos disputem todas as provas do calendário.

Este é exatamente o mesmo que o do WRC, mas há algumas alterações nas regras das pontuações. A atribuição de pontos aos pilotos e/ou navegadores carece de nomeação de prova antecipadamente, nas equipas contam 5 dos 6 ralis na Europa mais os pontos obtidos num 7º rali de ‘bónus’ fora da Europa em que tenham participado para pontuar.

Nos pilotos, contam 6 de 7 ralis nomeados para marcar pontos.

Já a Taça WRC Masters será atribuída ao piloto e navegador que tiver mais pontos em 5 das 6 ralis mais os pontos marcados num sétimo ralis fora da Europa em que esteja inscrito para pontuar. Os títulos de Campeão do WRC3 para Pilotos e Navegadores serão atribuídos aos que tiverem marcado o maior número de pontos em 4 dos 5 ralis em que participaram para marcar pontos.

Nos restantes ralis, não poderão pontuar nem ‘tirar’ pontos aos outros pilotos registados para pontuar.

Pelo que se viu na Suécia, mesmo sabendo que vamos ter que esperar pelas duas próximas provas de terra pois esse tipo de piso perfaz a maioria do calendário, já ficou claro que Oliver Solberg é candidato a vencer, ele que obteve a sua primeira vitória no WRC na Suécia.

E o que vimos do sueco foi uma prova isenta de erros, algo que lhe era pouco habitual.

Todos os restantes candidatos, talvez com a exceção de Teemu Suninen, que cedo teve problemas e se atrasou, todos cometeram erros que os atrasaram.

É verdade que temos de contar com pilotos como Gus Greensmith, cuja primeira prova é apenas no México, mas Solberg já mostrou o seu bom andamento no Monte Carlo, onde marcou presença mas não nomeou a prova para pontuar, e agora venceu na Suécia.

Sem dúvida que Ole Christian Veiby, Sami Pajari e Emil Lindholm vão dar-lhe grande oposição, mas na neve Solberg não deu hipóteses.

E esperamos ainda, mais para a frente para ver como se portam Adrien Fourmaux, Gus Greensmith, ou mesmo Stéphane Lefebvre ou Hayden Paddon. Andreas Mikkelsen não parece ter um programa para 2023.

Grégoire Munster está na Ford para aprender, Erik Cais tem programado competir em Monte-Carlo, Croácia, Portugal, Itália, Finlândia, Grécia e Europa Central num dos novos Skoda Fabia RS Rally2. Gus Greensmith também corre de Skoda, depois de oito anos com a M-Sport. Na Citroën, os pilotos são Yohan Rossel, Stéphane Lefebvre e Alejandro Cachón, este último com a Sports&You. Os restantes são inscritos pela PH Sport e DG Sport Compétition, respectivamente.

Mas há mais. Por exemplo, vindo do ERC, Norbert Herczig passa para o WRC2 e tem previsto realizar os ralis da Croácia, Portugal, Itália, Grécia e Europa Central.

Hayden Paddon também regressa ao WRC, depois de fazer algumas provas em 2022, e tem agora uma temporada completa no WRC2.